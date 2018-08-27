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Trakya'da ayçiçeği hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

Ayçiçeğinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da hasadı başlayan ayçiçeğinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon dekar alana ekilen ayçiçeğinde hasadı başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de yaklaşık 1 milyon dekar alana ekilen ayçiçeğinde hasadın başladığını söyledi.

Ayçiçeği hasadının yaklaşık 1 ay süreceğini ifade eden Yorulmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

''Ağustos ayının 15'inden itibaren ayçiçeği hasadı için hazırlıklar başladı. Erken ekim yapılan yerlerde çiftçilerimiz ayçiçeklerini biçti. Bu yıl özellikle Temmuz ayındaki yağışlar ayçiçeğine çok iyi geldi. Ayçiçeğinde bu yıl rekolte artışı bekliyoruz. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için açıklanan fiyatın iyi olması gerekir. Doların artmasıyla gübre fiyatı 2 kat arttı. Diğer girdi fiyatlarında da artış oldu. O nedenle en az ayçiçeğin kilogram fiyatının 2,5 lira açıklanması gerekir."

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise ayçiçeğinde hasat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ayçiçeği hasadının bir ay boyunca süreceğini ifade eden Şaylan, bu yıl verimin bölge bölge değiştiğine dikkat çekti.

Bazı çiftçilerin verimden memnun olduğunu, bazılarının ise umduğunu bulamadığını aktaran Şaylan, fazla yağış nedeniyle bazı tarlalarda hastalık oluştuğunu dile getirdi.

- "Üreticilerimiz ayçiçek verimlerinden memnun"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bölgede ayçiçeği hasadının iyi başladığını söyledi.

Bu yıl verim olarak ayçiçek de çiftçinin yılı olduğunu belirten Saygı, bu yıl yağışların bol olması ayçiçek verimini olumlu etkilediğini vurguladı.

Tekirdağ merkez ilçede 250 bin dönüm alanda ayçiçek hasadı yapılacağını anlatan Saygı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çiftçilerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz, üreticilerimiz ayçiçek verimlerinden memnun. Dekar başına 200 ile 350 kilogram arasında verim var. Yağ oranları da gayet güzel. Hasat Eylül sonuna kadar devam edebilir. İnşallah fiyatlar yüksek olur. Şimdilik fiyatlar güzel. Yağlı tohumlar inşallah fiyatları normal piyasanın üzerinde açıklar. Eğer fiyatlar aşağıda olursa piyasa bozulur. Şu anda piyasa çok güzel. Fiyat açıklaması çiftçiyi sevindirir. Üreticilerimiz buğdaydaki açığını ayçiçek ile bir nebze olsun kapatmaya çalışacak."

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Anahtar Kelimeler:
Ayçiçek hasat rekolte

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