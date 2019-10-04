Trakya'da beklenen yağış başladı

Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne’nin merkezi ile Keşan ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde bugün öğleden sonra gök gürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı. Bazı esnaflar işyerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.

FIRTINA DA ETKİLİ OLDU

Fırtına, Edirne'nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.

