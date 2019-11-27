“Trakya’da bulunan doğalgaz rezervi Doğu Akdeniz’de deneyim kazandıracak”

İSTANBUL, (DHA)- Tekirdağ'da Türkiye'nin 5 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamaya yetecek büyüklükte olduğu belirtilen 286 milyar metre küplük doğalgaz rezervi bulundu. Bu alanda yapılan ciddi çalışmalar ve yatırımlar sayesinde sonuç alınmaya başlandığını söyleyen Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Bu deneyim bize Doğu Akdeniz’deki kaynakların değerlendirilmesinde yardımcı olacak. Doğu Akdeniz’de bulunacak rezervlerin işletilmesi ve dağıtılması Trakya’dan elde edeceğimiz tecrübe sayesinde daha kolay olacaktır” dedi.

Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi’nde yeni bir doğalgaz rezervi bulundu. Norveç ve Kanadalı firmaların yürüttüğü çalışmalar kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildi. Bunun Türkiye'nin 5 yıllık doğalgaz ihtiyacın karşılayacak büyüklükte olduğu ifade ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan ‘2018 Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’na göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı 2018 yılında 50 milyar 360 milyon metreküp olarak belirtiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, yapılan çalışmaların sonuçlarının alınmaya başladığını ifade ederek, “Türkiye sahip olduğu zenginlik kaynaklarının farkında. Özellikle son yıllarda çevresindeki ülkelerin sahip olduğu kaynakları da dikkate alarak potansiyel rezervlerini çıkartmak için bir hayli çaba gösteriyordu. Nitekim yapılan ciddi çalışmalar ve yatırımlar sonuç vermeye başladı. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Trakya’da daha fazla doğalgaz rezervinin olduğu kesin. Bölgenin jeolojik yapısını ve coğrafi konumunu düşünecek olursak bu bizim için sürpriz olmayacak. Hemen yakınımızda Romanya’da zengin doğalgaz ve petrol kaynakları bulunuyor. Öte yandan Batı Karadeniz’de yaptığımız çalışmalar sayesinde önemli keşifler yapıldı. Bulduğumuz kaynakları karaya taşıyacak boru hattı döşendi. Oradaki aramalarımız devam ediyor. Deniz üzerinde sabit platformlarımız var. Bu nedenle Trakya'da yapılan yeni keşfi de göz önüne alırsak bölgede daha fazla doğalgaz rezervi olabilir diyebiliriz” açıklamasında bulundu.