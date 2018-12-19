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Trakya'da don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

Trakya'da hava sıcaklıklarının 3 gün boyunca gece ve sabah sıfır derecenin altına düşecek olması nedeniyle buzlanma ve don görülmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Trakya'da hava sıcaklıklarının 3 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde sıfır derecenin altına düşecek olması nedeniyle buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Trakya'da bugün meydana gelen kar yağışlarının ardından, hava sıcaklıklarının 3 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesi beklendiği belirtildi.

Meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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buzlanma Don sıfır derece Trakya

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