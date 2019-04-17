Trakya’da elektrik kesintileri yüzde 18 azaldı

TREDAŞ, elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de, bakım-onarım çalışmaları sayesinde kesinti sürelerini geçtiğimiz yıla göre yüzde 18 azalttı.

Müşteri memnuniyetini ön plana alarak modern bir teknolojik altyapı kuran Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TREDAŞ üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, 11 bini aşkın trafo ile yaklaşık 24 bin kilometrelik hatta yaptığı bakım-onarım çalışmaları sayesinde arıza kesinti ve sürelerini azalttı.

2018 yılında bir önceki yıla göre bakım çalışmalarını yüzde 17 artıran TREDAŞ, kesinti oranlarını gözle görülür oranda düşürdü. TREDAŞ tarafından yapılan bakımlar ve planlanan yatırımlar sayesinde 2017-2018 yıllarına göre Trakya genelinde kişi başına düşen ortalama kesinti süresi (SAİDİ-DK) yüzde 18 azaldı. Ayrıca arıza sayılarında yüzde 5 ve kesinti sürelerinde yüzde 8 azalma sağlandı. Elektrik kesinti süre ve sayılarını minimize ederek müşteri memnuniyetini en üst noktaya çıkarma hedefiyle yola çıkan TREDAŞ’ın, yatırımlarını ve bakım-onarım faaliyetlerini 2019 yılında da arttırarak devam edeceği belirtildi.