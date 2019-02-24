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Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

BALKANLAR üzerinden gelen ve dün Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi, bugün yerini soğuk hava ve hafif kar yağışına bıraktı.

Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/EDİRNE, TEKIRDAG,(DHA)-BALKANLAR üzerinden gelen ve dün Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi, bugün yerini soğuk hava ve hafif kar yağışına bıraktı.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile ilçelerini dün etkisi altına alan kar yağışı ve şiddetli tipi bugün yerini Tekirdağ ve ilçelerinde hafif kar yağışı ile soğuk havaya bıraktı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde eksi 1 ile eksi 3 derece arasındaki soğuk hava etkili oldu. Bugün Tekirdağ'ın Çorlu, Saray ve Malkara ilçelerinde hafif kar yağışı yaşanıyor. Dün kar ve tipinin etkili olduğu Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor. Saray'da kar yağışının keyfini ise çocuklar çıkardı. Çocuklar, kar topu oynarken, zaman zaman büyüklerin de onlara eşlik ettiği görüldü.
ÇORLU'DA EĞİTİM UÇULARI İPTAL
Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'nda dün eğitim uçuşlarının iptal edilmesinin ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de uçuşlar iptal oldu. Gece boyunca pistin açık kalması için buzlanmaya karşı tuzlama solüsyon çalışması yapılan havalimanında, normal uçak seferleri ise aksamadı.
Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar bugün de denize açılamadı.
Zaman zaman hafif kar yağışının yaşandığı Edirne'ye ise soğuk hava hakim oldu. Gündüz eksi 1 derece olan hava sıcaklığının gece 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kentte hava sıcaklığı hafta başından itibaren 10 derecelerin üzerine çıkarken, kar yağışı beklenmiyor.
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Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkiliTrakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkiliTrakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkiliTrakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili

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