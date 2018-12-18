HABER

Trakya'da kar bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

Trakya'da kar bekleniyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısında 10-20 santimetre civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu arada Edirne'de karla karışık yağmur etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
don ve buzlanma kar yağışı Trakya

En Çok Okunan Haberler

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

'Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından Fenerbahçe yönetimine sert tepki!

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler! Öyle bir...

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

Sincan cezaevi önünde dehşet! Belediye otobüsü gazi ve avukatlara çarptı

Sincan cezaevi önünde dehşet!

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.