Trakya'da kar bekleniyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısında 10-20 santimetre civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu arada Edirne'de karla karışık yağmur etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

