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Trakya'da 'kar' etkili olmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:27 | Son Güncelleme

BALKANLAR üzerinden gelen soğuk hava ve kar, akşam saatlerinden itibaren Trakya'yı etkisi altına almaya başladı.

Ünsal YÜCEL-Murat YAYIN/EDİRNE-TEKİRDAĞ, (DHA)- BALKANLAR üzerinden gelen soğuk hava ve kar, akşam saatlerinden itibaren Trakya'yı etkisi altına almaya başladı. Kırklareli'nin Dereköy ve Kofçaz ilçelerinde okullar yarın tatil edildi. Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçeleri ise karın etkisi altına girdi.

Trakya Bölgesi, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarının ardından kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri, Edirne'nin Keşan, Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı.

KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kırklareli'nin yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar etkisini sürdürüyor. Karın etkili olduğu Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde okullarda eğitime yarın ara verildi. Kar kalınlığı Demirköy'de 7, Kofçaz'da 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Edirne'nin Keşan ilçesi de kar yağışının etkisi altına girdi. Keşan'da kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Trafikteki sürücüler ise kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde sürmesi bekleniyor.

10 SANTİME ULAŞTI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı Malkara'da, Tekirdağ yolu üzerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürürken, ilçe merkezinde de belediye ekipleri kar küreme çalışmaları yapıyor.

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