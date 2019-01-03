Trakya'da 'kar' etkili olmaya başladı

Ünsal YÜCEL-Murat YAYIN/EDİRNE-TEKİRDAĞ, (DHA)- BALKANLAR üzerinden gelen soğuk hava ve kar, akşam saatlerinden itibaren Trakya'yı etkisi altına almaya başladı. Kırklareli'nin Dereköy ve Kofçaz ilçelerinde okullar yarın tatil edildi. Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçeleri ise karın etkisi altına girdi.

Trakya Bölgesi, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarının ardından kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri, Edirne'nin Keşan, Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı.

KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kırklareli'nin yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar etkisini sürdürüyor. Karın etkili olduğu Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde okullarda eğitime yarın ara verildi. Kar kalınlığı Demirköy'de 7, Kofçaz'da 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR