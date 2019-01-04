Trakya'da 'kar' etkili olmaya başladı (2)

KE\u015eAN VE MALKARA'DA E\u011e\u0130T\u0130ME ARA VER\u0130LD\u0130\nEdirne'nin Ke\u015fan ve Tekirda\u011f'\u0131n Malkara il\u00e7elerinde yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle e\u011fitime 1 g\u00fcn s\u00fcreyle ara verildi.PARTNER\u0130ngiliz ajan\u0131n \u00e7antas\u0131ndan \u0130stanbul foto\u011fraflar\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131!Antalya'da hareketli gece! 'Ke\u015fke herkes beni anlayabilseydi!'Bodrum'da f\u0131rt\u0131na ve ya\u011fmur hayat\u0131 olumsuz etkiledi
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