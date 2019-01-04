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Trakya'da 'kar' etkili olmaya başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 00:55 | Son Güncelleme

KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Edirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Edirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

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