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Trakya'da kar etkili oluyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

BELEDİYE BAŞKANI YOLDA KALAN EKMEK ARACINI KURTARDI Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde son 2 gündür yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Trakya'da kar etkili oluyor (3)

BELEDİYE BAŞKANI YOLDA KALAN EKMEK ARACINI KURTARDI
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde son 2 gündür yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Malkara kırsalındaki yaklaşık 20 mahalleye ekmek taşıyan hafif ticari araç, Doluköy Mahallesi'nde kardan kapanan yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Zabıta Müdürlüğüne ait arazi aracının direksiyonuna geçip, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki mahalleye gitti. Başkan Yurdakul, arazi aracının arkasına bağladığı çelik halatla, yolda mahsur kalan aracı kurtararak, ekmeklerin mahalle sakinlerine dağıtılmasında yardımcı oldu.
Başkan Ulaş Yurdakul, kar yağışına karşı olumsuzlukların önüne geçebilmek için Belediye ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu belirtti, "Kar yağışından olumsuz etkilenen vatandaşlarımız 444 59 42 no'lu telefondan bize ulaşabilirler. Nöbetçi arkadaşlarımız 24 saat görev başında" dedi.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldı. Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
Edirne'nin Keşan ilçesinde de sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Keşan'da, trafikte kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de yol kenarına park ederek araçlarının lastiklerine zincir taktı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içindeki ana arterlerde, Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler ise şehirler arası yollarda karda mahsur kalan sürücülere yardımcı oluyor. Ekipler, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkisinde şiddetli tipi ve buzlanma nedeniyle araçların zincirsiz ilerlemelerine izin vermiyor. Keşan'da kapalı köy yolu bulunmazken, Keşan-Enez Karayolu'nda tipi nedeniyle zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı, Karayolları ekiplerinin ise kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi, Belkoop ve Keşan Devlet Hastanesi civarında, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollar ile kavşaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Başkan Yardımcısı Salim Şevik de, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Mehmet Özcan, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için ekiplerin aralıksız çalışacağını kaydetti.

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