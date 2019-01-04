HABER

Trakya'da kar etkisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

TRAKYA'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde de başladı.

Trakya'da kar etkisini sürdürüyor

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Murat YAYIN- Şafak TAŞOYAR/EDİRNE, TEKİRDAĞ, (DHA)- TRAKYA'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde de başladı. Malkara'da okullar tatil edilirken, 5 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kırklareli'de ise 46 köy yolu ulaşıma kapandı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, Trakya'yı etkisi altına aldı. Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu ve Marmara Ereğlisi'nde bugün sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinin yüksek kesimleriyle Çorlu ilçesi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü Çorlu'da, karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.
Malkara ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Saray, Şarköy, Hayrabolu, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Edirne'de ise Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Lalapaşa ilçesi kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. İlçede kar kalınlığı 5 santime ulaştı.
KIRKLARELİ'DE 46 KÖYÜN YOLU KAPANDI
Kırklareli'de kar nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığı 15, Kofçaz ilçesinde 20 ve Demirköy ilçesinde ise 30 santime ulaştı. Karayolları 15'nci Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece kadar düşerken, kar yağışının devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Trakya'da kar etkisini sürdürüyorTrakya'da kar etkisini sürdürüyorTrakya'da kar etkisini sürdürüyorTrakya'da kar etkisini sürdürüyor

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kış güzelliğiCumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kış güzelliği
Fırtınanın uçurduğu baca parçası, aracın ön camına saplandıFırtınanın uçurduğu baca parçası, aracın ön camına saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Bazı uçak seferleri iptal edildi

Bazı uçak seferleri iptal edildi

Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla öldürüldü

Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla...

Adana'da art arda depremler! (Son depremler)

Adana'da art arda depremler

İstanbul, Ankara ve Konya'da son dakika dev operasyonlar!

Birçok ilde gözaltılar başladı! İstanbul ve Ankara...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.