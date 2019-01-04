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Trakya'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

Trakya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 50'ye yakın köy yolu ulaşıma kapandı - Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Şarköy, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Trakya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 50'ye yakın köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları ulaşıma açabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'nin kent merkezinde henüz etkili olmayan kar yağışı, güney ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altıntaş köyü, Sazlıdere, Çamlıca-Gökçetepe, Akçeşme-Boztepe arası köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi.

Uğur, ekiplerin yolları kısa sürede trafiğe açacağını belirtti.

Keşan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bugün eğitime ara verildi.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının aralıklarla yarına kadar etkili olması bekleniyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde yoğun kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yoğun şekilde etkili oluyor. Kar kalınlığı ise Dereköy Sınır Kapısında 15, Kofçaz ilçesinde 20, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Ekiplerin yol açma çalışmalarını, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle yürüttüğünü ifade eden Kuşoğlu, 30'a yakın ekibin çalışmaları sürdürüğünü anlattı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olduğu bölgede, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da etkili olan kar yağışı, gece yarısından sonra şehir merkezi, Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda çalışma yapıyor.

Süleymanpaşa, Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçelerinde yağan kar, ilçelere bağlı mahallelerde de etkisini gösteriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri de, bazı yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Malkara ilçesinin ardından, Süleymanpaşa, Muratlı, Şarköy, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar ulaşım yoğun

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