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Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 08:01 | Son Güncelleme

Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu

KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar kalabalık nedeniyle namazı cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığını söyledi.

Manevi duyguların yoğunlaştığı Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunun yaşandığını dile getiren Demirtaş, bayramların önemli günler olduğunu ifade etti.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cemaat bayramlaştı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camiye geldi.

Namazın ardından İl Müftüsü İsmail İpek, verdiği hutbede, bayramın önemini anlattı.

Daha sonra topluca tekbirler getirildi ve dua sonrası cemaat bayramlaştı.

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- Edirne

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Selimiye Camisi'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Günay Özdemir ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram namazı cami Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş

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