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Trakya'da Öğretmenler Günü, törenlerle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 21:28 | Son Güncelleme

TRAKYA'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle Kutlandı.

Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ,(DHA)-TRAKYA'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle Kutlandı.

Edirne'deki törenler Talatpaşa Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başlayan törenler saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kortej oluşturan kalabalık törenlerin yapılacağı Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüdü. Törenlere Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirıt, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurtoğlu ve kurum müdürleri ile çok sayıda öğretmen, öğrenciler katıldı. Vali Ekrem Canalp, "İçinde yaşadığımız yüz yıl bilgi çağı olarak nitelendiriliyor. Bilgi çağının da esas yüklenicisi okullar, üniversiteler toplumun her kademesinde çaba gösteren herkes ama en önemlisi de siz öğretmenlersiniz"dedi.

Törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin etti ve öğrenciler şiirler okudu.

Kırklareli Kültür Merkezi'nde Vali Osman Bilgin'in de katıldığı kutlamalarda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Kevser Battal, emekli öğretmenler adına Cafer Yüce konuştu. Vali Osman Bilgin, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime ve öğretmenlere verdiği önemden, toplumun değişmesinde ve gelişmesinde öğretmenlerin oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu ifade ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Konuşmaların ardından, emekli olan öğretmenlere şilt ve hizmet şeref belgelerinin verilmesi, şiir kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Program Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve resim sergisi ile sona erdi.

TEKİRDAĞ'DA EMEKLİ ÖĞRETMENLER ÖĞRETMEN MARŞI OKUDU

Tekirdağ'da kutlamalar Valilik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlandı. Törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan emekli ve görevde olan öğretmenler, öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenlerin yapılacağı Tekirdağ Kültür Merkezi'ne geçildi. Bu sırada emekli öğretmen korosu öğretmen marşını okudu.

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