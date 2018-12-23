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Trakya'da salı günü kar bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 15:43 | Son Güncelleme

Trakya'da salı günü kar bekleniyor

EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek Trakya'da, salı günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın akşamdan itibaren Marmara Bölgesi soğuk hava sisteminin etkisine girecek ve sıcaklıklar 8-12 derece düşecek.

Salı günü bölge genelinde yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışlar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar şeklinde olacak.

Soğuk ve yağışlı hava, perşembe gününe kadar Trakya'da etkisini sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kar yağış

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