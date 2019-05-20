Trakya'da sarı-kırmızı coşku

SPOR-Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray taraftarları, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de coşkulu kutlama yaptı.

Edirne'de Ayşekadın semtinde Trakya Üniversitesi Yerleşkesi önünde toplanan Galatasaray taraftarları, ellerinde meşaleler ve sarı-kırmızı bayraklarla kent merkezine yürüdü. Yürüyüş sırasında sloganlar atan taraftarlar, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde toplanarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Kentte ayrıca Galatasaray taraftarları araçları ile kent turu attı.

Tekirdağ'da Galatasaray taraftarları kent merkezinde toplanarak, şampiyonluk kutlaması yaptı. Meşaleler yakan sarı-kırmızı taraftarlar, şarkılar söyleyip doyasıya eğlenirken, polis herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Kırklareli il merkezi ve Babaeski ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlar toplanıp, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.Araçlarıyla çıkanlar uzun konvoylar oluşturarak sarı-kırmızı bayraklarla şehir turu yaptı. Babaeski ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık burada büyük Galatasaray bayrağı açtı. Kutlamaya aileleri ile katılan taraftarlar davul-zurna eşliğinde şampiyonluk marşları söyleyerek cadde üzerinde ilerledi. Uzun araç konvoylarının oluştu kutlamada kilitlenen trafiğe polis zaman zaman müdahale etti.

