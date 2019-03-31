Trakya'da seçimlere katılım yüksek

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'den itibaren sandık başlarına giderek oylarını kullanmaya başladı. Seçimlere sabah saatlerinden itibaren katılımın yüksek olduğu görüldü.

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren vatandaşların sandığa ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. İlk dakikalardan itibaren bazı sandık başlarında kuyruklar oluştu. Edirne Valisi Ekrem Canalp oyunu, eşi Ayten Canalp ile birlikte oy verme işleminin başladığı saat 08.00'de kullandı. Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na gelen Canalp, oyunu 1091 nolu sandıkta kullandı.

EVINE SANDIK GOTURULEN SECMEN UYUYAKALMIŞ

Edirne İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, Abdurrahman Mahallesi'nde felçli Ayla Kocatürk'ün (53) evine gitti. Kocatürk'ün oturduğu evin zilini çalan görevliler, kapı açılmayınca kadını komşularına sordu. Görevli polisin sokak sütçüsüne kadar arayıp sorduğu görevliler, Kocatürk'ün ablasına ulaştı. Ablasının kapıyı açmasıyla yatakta uyuduğu görülen Kocatürk, uyandırılarak kurulan kabin arkasından sandığa oyunu kullandı.

Tekirdağ'da erken saatlerden itibaren vatandaşlar sandık başına gitti. Kentte seçimlere katılımın yoğun olduğu gözlendi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Çorlu ilçesinde de vatandaşlar sandık başına gitti. İlçede engelliler içinde iki gezici görevli evlere sandık götürdü.

Kırklareli'de de vatandaşların yoğun olarak sandık başına gittikleri görüldü.