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Trakya'da şehitler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

TRAKYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi, şehitler için mevlit okutuldu.

Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER/EDİRNE,TEKİRDAĞ,(DHA) - TRAKYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi, şehitler için mevlit okutuldu.

Edirne'nin en büyük mezarlığı olan Buçuktepe, Yenişehir, Bademlik, Yıldırım ve çeşitli köylerdeki 25 şehit için eş zamanlı olarak gerçekleştirilen anma törenlerinde, şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak, dualar edildi. Şehitler için ayrıca Selimiye Camii'ne de mevlit okutuldu. Ardından vatan savunması uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua edildi.

Tekirdağ'da Şehitlikte düzenlenen törende şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi ve şehit mezarlıklarına Tekirdağ protokolü tarafından karanfil bırakıldı. Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve kurum müdürleri katıldı

Çorlu ilçesindeki etkinlikler ise Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Salonu'ndaki resim sergisi ile başladı. Ardından şehitlikte düzenlenen törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit mezarlığında dualar okundu. Kaymakam Cafer Sarılı, 15 Temmuz hain kalkışmasının 3'üncü yılında şehitlerin anıldığını belirterek, "Hain kalkışmanın 3'üncü yılını yaşıyoruz. Çok kötü bir gündü, ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu hain kalkışmanın üstesinden geldik. Bugün törenlerimizde de şehitlerimiz için Kuranı Kerim okuduk ve dualar ettik. Katılan herkese teşekkürşer ediyorum" dedi.

Kırklareli'de de Vali Sayın Osman Bilgin ile il protokolü ve vatandaşların katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakılarak, dualar okundu.

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