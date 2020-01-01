Trakya'da yeni yıl coşkusu

"Askerlerimiz ailelerinden uzakta görünseler de aslında uzakta değiller. Burası da bir aile ortamı. Komutanlar onların babaları, ağabeyleri, kardeşleri. İnşallah girmiş olduğunuz yeni yıl da tıpkı ailenizle girdiğiniz önceki yeni yıllar gibi olsun. Aile ortamında hissettiğiniz duygular nelerse inşallah bu duyguları size hissettirmiş olalım. Burada bulunma amacımız da kahraman Mehmetçiğe bu duyguyu hissettirmek. Eğer bu duyguyu hissettirebilirsek 2020 yılına en bahtiyar giren kişiler olacağız."

Mehmetçiğin asker ocağında da bir aile ortamında olduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu:

Daha sonra Mehmetçik ile buluşan Canalp, Yunanistan sınırında nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniğinde 2019 yılının son 2020'nin ise ilk bebeklerinin ailelerini kutladı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, kuşların ve sokak hayvanlarının canının tehlikeye atılmaması amacıyla havai fişek gösterilerinin yapılmadığı belirtildi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı.

Işıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, dj Doğa Uzunçay, Ada Kale Ritim Grubu konseri ve Thrace Dance grubu gösterisi ile eğlendi.

Daha sonra Vali Canalp, Mehmetçik ve komutanlarla kışlada düzenlenen yeni yıl programına katıldı.

Vali ve eşi Güllühan Yıldırım, aileleri kutlayarak bebeklere altın taktı.

112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, daha sonra İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ile polis ve jandarma kontrol noktalarında görevli personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Yıldırım, yeni yıla uygulama noktasındaki güvenlik güçleriyle girdikten sonra İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Güzel bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yıldırım, yeni yılın sağlık ve huzur getirmesi dileğinde de bulundu.

