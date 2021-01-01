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Trakya'da yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 01.01.2021 14:38 | Son Güncelleme

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'ne gelen müminler, yanlarında getirdikleri seccadelerle sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek ibadetlerini yerine getirdi

EDİRNE (AA) - Trakya'da insanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camilere giderek namazlarını kıldı.

Edirne'de, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne gelenler, yanlarında getirdikleri seccadelerle sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, cuma hutbesinde, gelecek günlerin Allah rızası doğrultusunda planlanması gerektiğini söyledi.

İbadet ve iyilik dolu bir yıl temennisinde bulunan Serenli, "Dünyevi heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretimizi heba etmeyelim. Aldığımız her kararın, söylediğimiz her sözün, işlediğimiz her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğünü, duyulduğunu, bilindiğini ve bütün bunlardan hesaba çekileceğimizi unutmayalım." dedi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde ikametlerine en yakın camiye giden müminler yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

Vatandaşlar, başta Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak ibadetlerini yerine getirdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da müminler ikametlerine en yakın camilerde namazını kıldı.

Tarihi Rüstempaşa Camisi ve Orta Cami'ye gelenler, yanlarında getirdikleri seccadelerle sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak cuma namazını eda etti.

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