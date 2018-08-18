Trakya'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Trakya'daki hayvan pazarlarında kurbanlıklar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alıcılarını bekliyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinde 20 dönümlük alana kurulan pazarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, titizlikle inceledikleri kurbanlıkları almak için pazarlık yapıyor.

Trakya'nın verimli topraklarında yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanları besiciler en iyi fiyata satmaya, vatandaşlar ise bütçelerine uygun fiyata almaya çalışıyor.

Alıcı ve satıcılar arasındaki çekişmeli pazarlığa da "çıbıkçı" diye tabir edilen ara bulucular yardımcı oluyor.

- "Her bütçeye uygun kurbanlık var"

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Yüksel Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda küçükbaş kurbanlığın bin-bin 200 lira aralığında satıldığını söyledi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ünzamin Kılıç da pazara 8 küçükbaş kurbanlık getirdiğini belirterek, "Şimdilik biraz durgun, sadece fiyat soruyorlar. Arife günü, son gün pazar daha da hareketlenir." diye konuştu.

Kurbanlık alan vatandaşlardan Hüseyin Ateş ise Trakya'nın hayvancılık açısından hastalıklardan ari bölge olduğunu ve bunun vatandaşlara güven verdiğini aktardı.

Pazarda her bütçeye uygun kurbanlık olduğunu dile getiren Ateş, "Fiyatlar bu yıl geçen yıla göre denk. Yüksek değil." diye konuştu.

