HABER

Trakya'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Trakya'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik yaşıyor

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Trakya'daki hayvan pazarlarında kurbanlıklar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alıcılarını bekliyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinde 20 dönümlük alana kurulan pazarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, titizlikle inceledikleri kurbanlıkları almak için pazarlık yapıyor.

Trakya'nın verimli topraklarında yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanları besiciler en iyi fiyata satmaya, vatandaşlar ise bütçelerine uygun fiyata almaya çalışıyor.

Alıcı ve satıcılar arasındaki çekişmeli pazarlığa da "çıbıkçı" diye tabir edilen ara bulucular yardımcı oluyor.

- "Her bütçeye uygun kurbanlık var"

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Yüksel Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda küçükbaş kurbanlığın bin-bin 200 lira aralığında satıldığını söyledi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ünzamin Kılıç da pazara 8 küçükbaş kurbanlık getirdiğini belirterek, "Şimdilik biraz durgun, sadece fiyat soruyorlar. Arife günü, son gün pazar daha da hareketlenir." diye konuştu.

Kurbanlık alan vatandaşlardan Hüseyin Ateş ise Trakya'nın hayvancılık açısından hastalıklardan ari bölge olduğunu ve bunun vatandaşlara güven verdiğini aktardı.

Pazarda her bütçeye uygun kurbanlık olduğunu dile getiren Ateş, "Fiyatlar bu yıl geçen yıla göre denk. Yüksek değil." diye konuştu.

PARTNERO soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?O soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dolar' genelgesiAntalya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dolar' genelgesi
Kazalara dikkat çekmek için trafiğin ortasında ana haber bültenini sunduKazalara dikkat çekmek için trafiğin ortasında ana haber bültenini sundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ari bölge hastalıklar Tarım ve Orman Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.