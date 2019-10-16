Trakya'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'daki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Emre Alp, ETSO Konferans Salonu'nda, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum örgütleri adına yaptığı ortak açıklamada, harekatla ilgili Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere, Türk milleti ve iş dünyasının bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini söyledi.

Tehditler karşısında Türkiye'nin, geleceği için daha çok çalışarak daha çok üreteceğini belirten Alp, "Gün, sessiz kalma değil milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." dedi.

Bölgede yaşayanların Türkiye'nin komşusu ve kardeşi olduğunu aktaran Emre Alp, şunları kaydetti:

"Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır."