HABER

TRAKYAKA sağlık turizmine desteğini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda üniversite, özel ve kamu hastaneleri 4-7 Nisan tarihlerinde Antalya Expo Center’da (ANFAŞ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex’te yerini aldı.Anfaş Expo Center’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen fuarın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

TRAKYAKA sağlık turizmine desteğini sürdürüyor

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda üniversite, özel ve kamu hastaneleri 4-7 Nisan tarihlerinde Antalya Expo Center’da (ANFAŞ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex’te yerini aldı.
Anfaş Expo Center’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen fuarın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İl Emniyet Müdürü Nuri Ulucan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
165 ülkeden 6 bin üzerinde alım heyetinin yer aldığı fuara Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan özel, kamu ve üniversite hastaneleri katıldı. Hastane yetkilileri dört gün süren fuar boyunca alım heyetleri ile ikili görüşmeler yaparak birçok iş bağlantısı gerçekleştirdi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve beraberindeki heyetle fuara Trakya standında katılan kurumları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunana Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Trakya Bölgesi’nde faaliyet gösteren özel, kamu ve üniversite hastaneleri ile birlikte fuara katılım sağladık. Balkan Coğrafyası ve İstanbul’a yakın olmamız Sağlık Turizminde ne kadar büyük bir avantaja sahip olduğumuzu gösteriyor. Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu tür organizasyonlara katılmaya ve destek olmaya önem gösteriyoruz. Hestourex’e katılan kurumlarımızın burada ikili görüşmeler gerçekleştirerek iş bağlantıları kuracağına ve olumlu çıktılar elde edeceğine inanıyorum. Ben şimdiden fuara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyor ve verimli bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Trakya standını ziyaret ederek fuara katılan firmalara verimli bir fuar geçirmeleri temennisinde bulundu. Ardından sağlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fuara katılan firma yetkilileri fuarın kendileri için son derece verimli ve faydalı geçtiğini söyleyerek, destek ve katkılarından ötürü Trakya Kalkınma Ajansı’na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu Trakya Standını Ziyaret Etti
Dört gün süren fuar boyunca Trakya standı, Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Fuarın birinci günü Trakya standını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katılımcı firma yetkilileri ile sohbet etti ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

TRAKYAKA sağlık turizmine desteğini sürdürüyor

TRAKYAKA sağlık turizmine desteğini sürdürüyor

TRAKYAKA sağlık turizmine desteğini sürdürüyor

Gerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuşGerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuş
(Özel) Van’da yerli ‘damar yolu bulma cihazı’ üretildi(Özel) Van’da yerli ‘damar yolu bulma cihazı’ üretildi
(Özel )Haydarpaşa Garı restorasyonunda gelinen son durum havadan görüntülendi(Özel )Haydarpaşa Garı restorasyonunda gelinen son durum havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 9 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Son dakika! Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine operasyon

İzmir'de FETÖ operasyonu!

İzmir'de FETÖ operasyonu!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! (9 Nisan Salı Meteoroloji hava durumu raporu)

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Antalya'da 3 bin 600 yıllık gemi batığı bulundu

Antalya'da bulundu! Dünyanın en eskisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.