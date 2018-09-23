Trakyalı kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi

Ali Can ZERAY- Ruhan YALÇIN- Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,(DHA)- DÜNYA Otomobilsiz Kenter Günü'nde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle caddelerde pedal çevirdi.

'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da cadde ve sokakları renklenderdi. Edirne'de bisikletlerini çiçekler ve çeşitli süs eşyalarıyla süsleyen 100'e yakın kadın, Atatürk Anıtı'nda buluşarak basın açıklaması okudu ve ardından pedal basarak kent sokaklarında bisikletin de var olduğunu belirtmek için tur attı.

'BİZ DE BİSİKLETLE İŞE GİTMEK İSTİYORUZ'

Edirne Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Esranur Demircan, turun bu yıl 63 şehirde, yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak düzenlendiğini söyledi. Bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu ve doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirten Demircan, "Bisiklet; yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisikletli ulaşım politikaları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık" dedi.