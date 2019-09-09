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Trakyalıların iple çektiği sonbahar eğlencesi: Pavli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Pavli Panayırı, bu yıl 110'uncu kez kurulacak - Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel: - "Panayırımız 110 yıldır kurulmaktadır. Panayır bizim için olmazsa olmazımızdır çünkü kaybolmaya yüz tutmuş kültür miraslarımızdan bir tanesidir. Biz festivale değil, panayırımıza sahip çıkıyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Pavli Panayırı, bu yıl 110'uncu kez kurulacak.

Ergene Nehri yakınına büyük bir lunaparkın, satışların yapıldığı tezgahların, açık hava lokantalarının kurulduğu, Roman vatandaşların eğlenceli müzik ve danslarıyla şenlendirdiği Pavli için geri sayım başladı.

Üç gün boyunca "iğne atılsa yere düşmeyecek" kalabalıkla dolup taşan, katılanlara modern kutlamaların ötesinde nostalji yaşatan panayır, bu yıl 12-15 Eylül tarihlerinde kurulacak.

Trakya'nın en az nüfuslu ilçelerinden Pehlivanköy'e renk ve hareket getiren Pavli, bir asrı deviren emanete sahip çıkılmasıyla bölge halkına ayrı bir gurur yaşatıyor.

Trakya illerinin yanı sıra İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok yöresinden misafirleri ağırlayan Pavli, panayıra katılan esnafa da önemli katkı sağlıyor.

Pavli'nin "klasiği" olarak hafızalara kazınan, cesaretle binilen zincirli salıncaklardaki heyecanı gün batımıyla yakalamak, etkinliğin renklerini görüntülemek isteyen fotoğrafçıların yanı sıra odun ateşinde pişirilen çevirmeleri tatmak için can atan lezzet avcılarını da ağırlayacak panayır, herkesin beklentisini karşılamasıyla 110 yıllık heyecanı diri tutmaya devam ediyor.

- "Bu panayır anlatılmaz yaşanır"

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de festivale dönüşmeden ayakta kalmayı başaran "Pavli"nin 110'uncu kez kurulacağını söyledi.

Açıkel, Sultan II. Abdülhamid'in fermanıyla bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla kurulan panayırın, Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olduğunu vurguladı.

Panayırlarının festivale dönüşmemesi için mücadele ettiklerini ifade eden Açıkel, "Panayır bizim için olmazsa olmazımızdır çünkü kaybolmaya yüz tutmuş kültür miraslarımızdan bir tanesidir. Biz festival değil panayırımıza sahip çıkıyoruz. Panayırımız bölgemizde bir milat olarak bilinmektedir. Para alışverişlerinde bile 'ne zaman ödeyeceksin' denildiğinde 'panayırdan sonra', 'ne zaman düğün yapacaksın' diye sorulduğunda 'panayırdan sonra' denilir." diye konuştu.

Tüm vatandaşları panayıra davet eden Açıkel, şöyle devam etti:

"Panayırlar geçmiş yıllarda bir zincirin halkası gibi birbirlerini takip ediyorlarmış ancak günümüzde nedense birçoğu festivale dönüşmüş ve yok olmuş. Biz ise festival yerine panayır kültürümüzü sürdürmek için çalışıyoruz. Son yıllarda panayıra katılımda ciddi artış görüyoruz. Panayırımız 100 dönümlük alanda kurulmakta ve yaklaşık 400 esnafımız katılmaktadır. Bu panayıra herkes tanıklık etmeli. Bu panayır anlatılmaz yaşanır."

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panayır Pavli Trakya

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