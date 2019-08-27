Trakya'ya gelen ilk çiftçileri ve tarım topluluklarını araştırdıklarını aktaran Özdoğan, "Aşağıpınar'da, Anadolu'dan Trakya'ya ilk defa buğdayı, arpayı, evcil koyun, sığır gibi çiftlik hayatını getirenlerin yaşamını inceledik." dedi.

Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklama, 28 yıldır süren ve bu yıl tamamlanan kazılarda çok önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.

"Buraya bir tarım topluluğu geliyor ve yerleşiyor. Bu bölgede bir uyum süreci yaşıyor. Bu yaşam buradan da Avrupa’ya yayılıyor. Buraya ne zaman geldiler, ne getirdiler, burada ne gibi bir değişim oldu, Avrupa'ya ne aktarıldığı gibi soruların peşine düştük. 28 yıl içerisinde oldukça iyi bilgiler aldık. Anadolu'dan gelen topluluğun yaşamını inceledik."

Bölgedeki kazıların çok önemli olduğunun altını çizen Özdoğan, "Kazı çalışmalarımızda şunu gördük; Trakya, Anadolu'nun belki taşrası ama Avrupa uygarlığının çekirdeği. Bu bizim için çok heyecan verici bir sonuç. Burada milattan önce 6 binli yıllarda mimarinin değişimini, kerpiç mimarinin ahşap mimariye dönüştüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

- Kazı çalışmaları tamamlandı

Özdoğan, 28 yıldır oldukça geniş bir alanı kazdıklarını ve çalışmaları bu yıl itibariyle tamamladıklarını belirtti.

Beşbin metrekarelik bir yerleşim yerini kazdıklarına işaret eden Özdoğan, bu alanda istedikleri bilgileri elde ettiklerini anlattı.

- "Anadolu ile Avrupa'nın temas ettiği nokta"