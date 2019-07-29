Trakya'nın kurbanlıkları İstanbul'da alıcıya sunulacak

Yapılan aşılamalar ve kontroller ile sağlıklı hayvanların kurbanlık satışı için İstanbul'a gönderildiğini aktaran Dermenci, şunları kaydetti:

Besicilerin de yıl boyu kurbanlık olarak beslediği hayvanların İstanbul'da daha iyi fiyata satılması nedeniyle birçok yetiştirici İstanbul pazarında yerini almak için gün sayıyor.

"İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir kısmını Trakya karşılayacak. Bu yıl Trakya'dan yaklaşık 80 bin büyükbaş, 100 bin küçükbaş kurbanlık İstanbul pazarında alıcılarıyla buluşacak. Trakya'nın temiz havasında yetişen kurbanlıklar etinin tadıyla İstanbulluların ilgisini çekiyor. Yaklaşık 10 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde birçok hastalık artık görülmemektedir. Bu da hayvan sağlığı bakımından ve sürdürülebilir gıda bakımından çok önemli. Bizim bölgemizdeki hayvanlar şaptan ari, diğer hastalıklarda da ciddi bir mücadele yapıldı. Son yıllarda da birçok hastalık görülmemektedir. Bunun neticesinde de İstanbul'a veya diğer bölgelere Trakya bölgesinden giden hayvanları gönül rahatlığıyla alabilirler, gönül rahatlığıyla kesip çoluk çocuklarına yedirebilirler. "

- "Kurbanlık hayvanda fiziki görünüm önemli"

Dermenci, kurbanlık hayvanlarda fiziki görünümün önemli olduğunu bildirdi.

Kurban alacak vatandaşların da dikkat etmesi gereken hususların olduğunu anlatan Dermenci, "Kurbanlık seçilirken özellikle hayvanın tüyünün canlı, kulaklarının dik, boynuzların da kırık olmaması, kuyruğunun kesik olmaması ve gözlerinin canlı bakması önemli. Kurban olma özelliği için de hayvanın iki yaşını doldurması gerekiyor." dedi.