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Trakya'nın susakları ışık saçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yaşayan İlknur Martin, eski dönemlerde su kabı olarak kullanılan ve "susak" bilinen su kabağını işleyerek, gece lambası, avize ve süs eşyaları üretiyor - Evinin bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını önce temizleyen daha sonra çeşitli ekipmanlar kullanarak kesip şekillendiren Martin, renk renk boncuklarla süslediği kabakları ışıklandırarak süs eşyası haline dönüştürüyor

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan İlknur Martin, eski dönemlerde su kabı olarak kullanılan ve "susak" olarak bilinen su kabağını işleyerek, gece lambası, avize ve süs eşyasına dönüştürüyor.

Demirköy ilçesine bağlı Limanköy'de yaşayan Martin, evinin bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarına, çeşitli ekipmanlarla şekil veriyor.

Bahçesinde kurduğu atölyede kabakları işleyen ve hayalini kabak üzerine yansıtan Martin, çizimlerine göre kabakta delikler açarak renk renk boncuklarla süslüyor.

Çeşitli işlemler uyguladığı kabakları son olarak ışıklandıran Martin, bir zamanların su taslarını gece lambası, avize ve süs eşyasına dönüştürüyor.

- "Hobi olarak başladım"

Martin, AA muhabire yaptığı açıklamada, su kabaklarını işlemeye hobi olarak başladığını söyledi.

Gezmeye gittiği bir yerde su kabaklarından yapılmış avizeler gördüğünü ifade eden Martin, "Neden olmasın?" diye düşünerek evinin bahçesinde su kabağı yetiştirdiğini belirtti.

İlk başta bir tane avize yaptığı ve daha sonra bu işi çok sevdiğini aktaran Martin, "Başka bir yerde yapılırken görmedim. 'Nasıl yapılır?' diye internetten videolar izledim. Tohumlarını ve ektikten sonra filizlenmesinde ve büyümesinde bakımlarını çok güzel yaptık. Tam istediğimiz gibi yetiştirdik. Bir tane yaptım ve çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Kabakların birçok işlemden geçtiğini ve bu iş için yoğun emek harcadığını dile getiren Martin, şunları kaydetti:

"Kabağı yetiştirdikten sonra içini temizliyorum ve zımparalıyorum. Sonra üzerinde çizimler yaparak delikler açıyorum. Boncuklarını çakıyorum. Göz zevkime ve hayalime göre bazılarını boyuyorum. Daha önce saklama kabı olarak kullanılan su kabağı, ellerimizde şekillenerek süs eşyaları oluyor. Çocukluğumda da görüyordum ama böyle yapılabileceğini düşünemezdim. Yaptıkça hoşuma gidiyor. Kimisini ise ahşap ile süslemelerde yapıyoruz. Çocukluğumuzda su kabakları öyle duruyordu, şu anda evlerimize lamba olarak, süs eşyası olarak ya da çocuklara okullarda boyama aracı olarak da kullanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
su kabağı süs eşyası

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