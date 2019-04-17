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Trakya’nın yeni ‘sarı gelini’ kanola

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

Trakya çiftçisinin ayçiçeğinden sonra alternatif ürün olarak gördüğü ve son yıllarda ekimini arttırdığı kanola tarlaları, Edirne’de görsel şölen sunuyor.

Trakya çiftçisinin ayçiçeğinden sonra alternatif ürün olarak gördüğü ve son yıllarda ekimini arttırdığı kanola tarlaları, Edirne’de görsel şölen sunuyor. Sarının her tonunu yansıtan eşsiz manzarayı fırsat bilen vatandaşlar, ‘sarı gelin’ tarlalarını fotoğraf stüdyosuna çevirdi.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekim alanında oluşturulan kanola tarlaları Edirnelilere görsel şölen sunuyor. Trakya çiftçisinin özellikle son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü ve rekolte artırımı için çalışmalar yapılan kanola tarlaları, bu yıl ayçiçeği tarlalarından önce Edirne’yi sarıya boyadı.
Sarının her tonunu doğayla buluşturan eşsiz manzarayı fırsat bilen Edirneliler, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait kanola ekim alanlarını adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

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