Trakya'yı kar yağışı vurdu; Okullar tatil edildi, kazalar oldu (3)

TRAKYA İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olduğu Trakya'da buzlanma ve don olayı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde halen kar şeklinde devam eden yağışların ardından hava sıcaklıklarının 3 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği kaydedildi. Bu kentlerde yaşayanların buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

