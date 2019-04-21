Trakya'yı kirlilikten kurtaracak projede, Marmara Denizi'ne son boru indirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TRAKYA'da çevre kirliliğinin önüne geçecek 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında, atıkların arıtılarak, Marmara Denizi'ne döküleceği son boru çekimi, törenle yapıldı. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, projenin Türkiye'de değil dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu söyledi. Tekirdağ'da, Trakya'da çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yürütülen 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' çerçevesinde 'Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi' töreni gerçekleştirildi. Atıkların Marmara Denizi'nin 4,5 kilometre açığına arıtılarak, dökülecek hattın Marmara Denizi'ndeki son boru çekimi törenine; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti'li Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğden Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Derin Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceylan ve davetliler katıldı. Davetliler, Süleymanpaşa sahilinden feribotla Marmara Denizi'nde kurulu platforma gitti. TBMM Başkanı Şentop'un start vermesiyle platformdaki personel, üzerinde Türk bayrağı bulunan boruyu vinçle denizin altına indirdi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA KINAMA TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı kınayarak, başladı. Şentop, "Şehit cenazesi için katıldığı bir törende, bir grup tarafından bir protesto, bir fiziki saldırı olmuş. Bu noktada haberler geliyor. Bu saldırıyı kınıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Siyasette tabi farklı görüşler olabilir, farklı tartışmalar olabilir; ama bunların hepsi sözle fikirle yapılması gerekir. Bu tür hadiseler hem siyasetçilere de yapılmamalı, kimseye karşı yapılmamalı. Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını ben düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum" dedi. 'PROJE, ATIĞIN ERGENE'YE YÖNELTİLMESİNİ ORTADAN KALDIRIYOR' 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın sadece Türkiye'de değil dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu belirten Şentop, şunları söyledi:

"Zamanında çok geniş ve etraflı düşünmeden verilmiş olan izinler var, ruhsatlar var, yapılmış olan binalar var. Başta evsel olmak üzere sanayi atıkları ile ilgili dikkat edilmemiş. Sanayilere, fabrikaya izin verilmiş. Bunların tabi ki ortaya çıkaracağı atıkların ne şekilde atılacağı düşünülmemiş. Zaman zaman yapılan çalışmalar olmuş, arıtma tesisleri yapılmış ama bunların bir kısmı yetersiz, bir kısmı tam anlamıyla çalıştırılmıyor. Her halükarda Ergene'ye yönlendirilen atıklar var. Bu proje bu anlamda öncelikle bu atığın Ergene'ye yöneltilmesini ortadan kaldırıyor. Toparlayıp Marmara Denizi'ne bütünüyle deniz içerisinde entegre olacak şekilde bir arıtmayla buraya gönderiyor. Tabi çalışma büyük bir çalışma, büyük bir proje. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın talimatı var takibi var. En son 28 Haziran seçimlerinden sonra 100 günlük eylem planında Trakya ve Ergene'nin projesini eylem planı içerisine de koymuştu. Çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Bu projenin mimarı takibi işini üstlenen de değerli bakanımız Veysel Eroğlu hocamız. Buradan itibaren artık sanayicilerimizin ortak arıtma tesisleri kurulmasında ve atıkların oraya getirilmesinde vazifeler var, görevler var yükümlülükler var. Bu işin başlangıcında burada yer alan değerli Valimiz Ali Yerlikaya, ondan sonraki valilerimiz bu işin başında gayret gösterdiler. Ben hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum."