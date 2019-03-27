Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tralleis Antik Kenti'nin 12 aylık kazı alan projesine dahil edileceğini belirterek, "40 projeyi daha önümüzdeki seneye dahil etmek istiyoruz. Bunlardan biri de Tralleis olacak." dedi.

Bakan Ersoy, temaslarda bulunmak üzere geldiği Aydın'da Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ettikten sonra Tralleis Antik Kenti'ni gezdi, Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Tralleis'in çok geniş bir yapı ve alana sahip olduğunu, döneminde 150 bin nüfusa hitap ettiğini anlattı.

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Öztürk'ün kazı dosyasını tamamlamaya çalıştığını aktararak, "Bu seneyi kaçırdılar ama önümüzdeki senenin dosyasını tamamlıyorlar. Tralleis, 12 aylık kazı alan projesine dahil edilecek. 40 projeyi daha önümüzdeki seneye dahil etmek istiyoruz. Bunlardan biri de Tralleis olacak." diye konuştu.

Tralleis gibi yerlerin büyük kazı bölgeleri olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Daha da hızlandırmamız lazım, gişeli ziyaretçi sınıfına alınabilmesi için. Bu, kendi kazı maliyetlerini çıkarması açısından da önemli. Biz böyle bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. İlk başta biz kaynağı yaratıyoruz sonra gişe bağlanıyor ve gişe gelirleriyle kendi kendini çevirecek hale geliyor." şeklinde konuştu.