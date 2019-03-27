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"Tralleis, 12 aylık kazı alan projesine dahil edilecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Tralleis Antik Kenti, 12 aylık kazı alan projesine dahil edilecek. 40 projeyi daha önümüzdeki seneye dahil etmek istiyoruz. Bunlardan biri de Tralleis olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tralleis Antik Kenti'nin 12 aylık kazı alan projesine dahil edileceğini belirterek, "40 projeyi daha önümüzdeki seneye dahil etmek istiyoruz. Bunlardan biri de Tralleis olacak." dedi.

Bakan Ersoy, temaslarda bulunmak üzere geldiği Aydın'da Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ettikten sonra Tralleis Antik Kenti'ni gezdi, Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Tralleis'in çok geniş bir yapı ve alana sahip olduğunu, döneminde 150 bin nüfusa hitap ettiğini anlattı.

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Öztürk'ün kazı dosyasını tamamlamaya çalıştığını aktararak, "Bu seneyi kaçırdılar ama önümüzdeki senenin dosyasını tamamlıyorlar. Tralleis, 12 aylık kazı alan projesine dahil edilecek. 40 projeyi daha önümüzdeki seneye dahil etmek istiyoruz. Bunlardan biri de Tralleis olacak." diye konuştu.

Tralleis gibi yerlerin büyük kazı bölgeleri olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Daha da hızlandırmamız lazım, gişeli ziyaretçi sınıfına alınabilmesi için. Bu, kendi kazı maliyetlerini çıkarması açısından da önemli. Biz böyle bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. İlk başta biz kaynağı yaratıyoruz sonra gişe bağlanıyor ve gişe gelirleriyle kendi kendini çevirecek hale geliyor." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, bir gazetecinin, "Kopenhag'da sergilenen Tralleis Antik Kenti'ne ait, üzerinde bir melodi söz ve bestesi bulunan mezar taşının Türkiye'ye getirilmesi" yönündeki sorusunu şu sözlerle cevapladı:

"Kaçakçılık dairesi bölümümüz var. Onunla ilgili hocam da dosyaları hazırlıyor. Biz orayla başlatıyoruz. Zaten çok takip ettiğimiz dosya var orada. O yüzden biz de bir karar aldık. Kaçakçılık bölümünü, daire başkanlığı sınıfına getirip hem kapasitesini hem çalışan sayısını arttıracağız. Hem daha fazla dosyayı takip etmek hem de takip ettiğimiz dosyaları hızlandırmak açısından."

"Kazı alanının üst kısmında yer alan 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı" sorusu üzerine Ersoy, "Zaten kazı alanını genişletme ve kazı süresini uzatmayla onu da hızlandıracağız. İçişleri Bakanlığı'mızdan talep edeceğiz. O konuda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten buradaki jandarma bölgesinin küçültülmesi projesi vardı. Sadece hızlandırmış oluruz." ifadesini kullandı.

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