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Trampet çalarak ritim duygusunu geliştiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

İZMİR'de Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında bando takımı kuruldu.

Trampet çalarak ritim duygusunu geliştiriyorlar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında bando takımı kuruldu. Özel kıyafetler de giyen minik bandocular, trampet çalarak ritim duygularını geliştirirken bir yandan da ekip ruhunu yakalıyor. Bando takımını kuran okulun müzik öğretmeni Ebru Yavuz Güngör ise ritimin hayatın her alanında olduğunu ve öğrencilerin trampet çalarken mutlu olduklarını söyledi.
17 öğrenciden oluşan bando takımındaki minik öğrenciler günlerce çalıştıktan sonra 4 ayrı ritmi çalmayı öğrenirken okul müdürü Sertaç Kılıç, bando takımında yer alan çocukların hep birlikte bir şeyler yaparak ekip ruhunun geliştiğini söyledi. Öğrenci velileri ile çocukların yetenekleri üzerine konuştuklarını ve çocukları yeteneklerine göre yönlendirdiklerini de aktaran Kılıç, bando takımına da kulak yatkınlığı olan çocukların seçildiğini söyledi.
'ÖZ DİSİPLİNLERİNE KATKIDA BULUNUYOR'
Müzik Öğretmeni Ebru Yavuz Güngör de hayatın her noktasında ritim olduğunu, ritimle büyüyen çocukların, öz disiplininin daha fazla geliştiğini belirtti ve "Önce bu kadar yol alacağımızı düşünmüyorduk. Ama hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz bu projeye çok fazla destek verdi. Biz de gönüllüydük" dedi. Çalışmaları burada bırakmayacaklarını da ifade eden Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her yıl daha da ileriye gideceğiz. Biz aslında ritimle yaşıyoruz ama bunun farkında olmak gerekiyor. Çocuklardaki farkındalığı da daha çok burmalı çalgılarla sağlayabiliyoruz. Ayrıca çocukların öz disiplinlerine katkıda bulunuyor. Çünkü belli bir ritmin içerisinde kalmak özellikle bu yaş grubunda çocuklar için kolay bir şey değil."
Bando takımında yer alan 6 yaşındaki Beren Ece Aydeniz, trampet çalarken çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok eğleniyorum. Şarkı öğrendim" dedi. Yine anaokulu öğrencisi olan ve bando takımından Öykü Ülkeli ise de "Burada trampet çalıyorum, bunu yaparken de arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyorum. Benim için bunu öğrenmek çok kolay oldu" dedi.

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Trampet çalarak ritim duygusunu geliştiriyorlarTrampet çalarak ritim duygusunu geliştiriyorlarTrampet çalarak ritim duygusunu geliştiriyorlarTrampet çalarak ritim duygusunu geliştiriyorlar

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