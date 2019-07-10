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Tramvay arıza yaptı seferler aksadı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamıyor.

Tramvay arıza yaptı seferler aksadı (1)

Cemil ÖZDEMİR-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamıyor. Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.
Kabataş-Bağcılar, tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksamalı olarak yapılıyor. Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamazken, tramvay seferleri Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
(FOTOĞRAFLI)

Tramvay arıza yaptı seferler aksadı (1)Tramvay arıza yaptı seferler aksadı (1)Tramvay arıza yaptı seferler aksadı (1)Tramvay arıza yaptı seferler aksadı (1)

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