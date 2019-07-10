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Tramvay arıza yaptı seferler aksadı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:51 | Son Güncelleme

KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamıyor.

Cemil ÖZDEMİR-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamıyor. Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.

Kabataş-Bağcılar, tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksamalı olarak yapılıyor. Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamazken, tramvay seferleri Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

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