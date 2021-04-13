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  4. Tramvay beklerken kalp krizi geçirdi! Böyle hayata döndürdüler

Tramvay beklerken kalp krizi geçirdi! Böyle hayata döndürdüler

13.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tramvay durağında bekleyen kişi, kalp krizi geçirdi. Güvenlik görevlisi tarafından kalp masajı yapılarak kurtarılan vatandaşın yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.

Tramvay beklerken kalp krizi geçirdi! Böyle hayata döndürdüler

Tramvaya binmek için Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı durağına gelen Serkan Kantekin (31), göğsünde ağrı oluşmaya başlayınca buradaki güvenlik görevlisi Eray Parlak'tan yardım istedi.

BAKIN ÜZERİNE YATIRILDI

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla duraktaki bankın üzerine yatırılan Kantekin için 112 Acil Servis'ten ambulans istendi.

Samsun'da tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişiyi güvenlik görevlisi kurtardı

Bu sırada bulunduğu yerde yığılıp kalması üzerine Parlak, Kantekin'e kalp masajı yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra ambulansla götürüldüğü özel hastanede tedavi altına alınan Kantekin'in kalp krizi geçirdiği, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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KALP MASAJI YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan Kantekin'in fenalaşması ve Parlak'ın kalp masajı yaptığı anlar, tramvay durağındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Samsun

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