HABER

Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

İZMİT'te, tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı.

Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı. Kazada her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı.
Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0213 plakalı özel halk otobüsü, Santral mevkiine doğru ilerlerken, hattına girdiği tramvay çarptı. Tramvayın yandan çarptığı halk otobüsünde hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Belediye ekipleri kazanın olduğu bölgede önlem alırken, halk otobüsü yoldan çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutulmasının ardından tramvay yoluna devam etti.

FOTOĞRAFLI

Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptıTramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptıTramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

PARTNERNereden nereye! İşte Şeyma Subaşı'nın inanılmaz değişimiNereden nereye! İşte Şeyma Subaşı'nın inanılmaz değişimi
Kayseri'de, tekstil fabrikasının deposunda yangın (1)Kayseri'de, tekstil fabrikasının deposunda yangın (1)
Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram esrar ele geçirildiAyvalık'ta son bir ayda 1184 gram esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

Fenalaşan eşeğe yaptığı kan dondurdu

Fenalaşan eşeğe yaptığı şey kan dondurdu

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da akılalmaz olay! Görenler şaştı kaldı

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.