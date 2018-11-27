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Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

İZMİT'te, tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı. Kazada her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0213 plakalı özel halk otobüsü, Santral mevkiine doğru ilerlerken, hattına girdiği tramvay çarptı. Tramvayın yandan çarptığı halk otobüsünde hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Belediye ekipleri kazanın olduğu bölgede önlem alırken, halk otobüsü yoldan çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutulmasının ardından tramvay yoluna devam etti.

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