Tramvay hattındaki arıza giderildi

İSTANBUL (AA) - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattımızda meydanına gelen teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır." denildi.
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