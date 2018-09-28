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Tramvay hattındaki arıza giderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:00 | Son Güncelleme

Tramvay hattındaki arıza giderildi

İSTANBUL (AA) - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattımızda meydanına gelen teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
metro istanbul T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı

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