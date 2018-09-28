Tramvay hattındaki arıza giderildi

İSTANBUL (AA) - T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattımızda meydanına gelen teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır." denildi.

