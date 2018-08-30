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Tramvay ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, tramvay ile çarpışan hafif ticari araçtaki Cuma Deniz yaralandı.

Tramvay ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, tramvay ile çarpışan hafif ticari araçtaki Cuma Deniz yaralandı. Araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Kaza, öğleden sonra Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ömer Deniz yönetimindeki 27 BTH 53 plakalı hafif ticari araç, tramvay yoluna girdi. Araca, Salih Bayındırlı'nın vatmanlığını yaptığı tramvay çarptı. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, sürücünün kuzeni Cuma Deniz yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Cuma Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Deniz'in ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ekipler ifadesini almak için Ömer Deniz'i polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tramvay ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralıTramvay ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralıTramvay ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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