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Tramvay ile otobüsünün çarpışma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

Tramvay ile U dönüşü yapmak isteyen Bulgaristan plakalı yolcu otobüsünün çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Laleli Aksaray istikametinde ilerleyen tramvay ile U dönüşü yapmak isteyen Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Tramvay ile U dönüşü yapmak isteyen Bulgaristan plakalı yolcu otobüsünün çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Laleli Aksaray istikametinde ilerleyen tramvay ile U dönüşü yapmak isteyen Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kalınca, yolda yoğun kalabalık oluştu. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün U dönüşü yaptığı ve tramvayın çarptığı görülüyor. Vatandaşların da şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

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