TRAMVAY JAPON TURİSTLERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te iddiaya göre kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın japon turiste tramvay çarptı. Turistlerden biri tramvayın altından 20 metre sürüklenerek ağır yaralanırken diğer turist hafif şekilde yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Beyazıt Tramvay durağı yakınında meydana geldi. İddiaya Yoko Takahashi (58) ve Tami Ishıda (48) adlı kadın turistler yaya geçidinden yayalara kırmızı yandığı sırada yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay vatmanı yayaları fark ederek frene bastı. Duramayan tramvay japon kadın turistlerden Yoko Takahashi (58) altına alarak yaklaşık 20 metre sürükledi. Diğer kadın ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralanan turistler ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar istikametinde bir süre aksadı. Bazı vatandaşlar tramvaydan inerek yürüdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazaya karışan tramvaydan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Hastaneden görüntü

Görgü tanığı ile röportaj

Diğer detaylar

