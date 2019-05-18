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Tramvay kazası ucuz atlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan otomobil, tramvaya çarptı.

Tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan otomobil, tramvaya çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde Doğu Garajı ve Meydan durakları arasında tramvay yolunda meydana geldi. Yan yoldan çıkarak tramvay yoluna giren 07 BFC 44 plakalı otomobil, tramvaya çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

"Birden önüme çıktı"
Olay anında yolda yürüyen iki kadın da panikleyerek kaçınca, kazadan kurtuldu. Diğer yandan tramvay içerisinde bulunan yaklaşık 50 yolcu yarım saat kadar tramvay içinde bekledikten sonra yollarına kendi imkanlarıyla devam etti.
Tramvay vatmanı, sinyali açık bir şekilde geçtiğini belirterek, otomobilin 40-45 kilometre hızla bir anda önüne çıktığını ve kendisinin son anda fark ettiğini ifade etti. Kazanın ardından yaklaşık bir buçuk saat sonra, tramvay seferleri kontrollü olarak sağlandı.
Hafif ticari aracın hızla gelerek tramvayı görüp fren yapmasına rağmen çarpıştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı

Tramvay kazası ucuz atlatıldı
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