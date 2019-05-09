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Tramvay, polis aracına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

Fatih’te hemzemin geçidi kullanan polis aracına tramvay çarptı, 1 polis yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te hemzemin geçidi kullanan polis aracına tramvay çarptı,1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi Pazartekke tramvay durağı yakınında bulunan hemzemin geçidi kullanan 34 A 80207 plakalı polis aracına, Bağcılar istikametine ilerleyen tramvay çarptı. Kazada polis aracı bariyerlere sürüklenirken, ekip aracındaki polis yaralandı.

Yaralı polis ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşanırken, kazaya karışan tramvayın yeniden hareket etmesi ve polis aracının kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

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tramvay kaza

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