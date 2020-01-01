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  4. Tramvay seferleri normale döndü

Tramvay seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 23:43 | Son Güncelleme

KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL (DHA) KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlandı. Katener tellerinin onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.

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