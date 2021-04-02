Tramvay yolunda bayılmıştı, yaşadığı dram ortaya çıktı

Gaziantep’te, tramvay yolunda kendisine zarar vermek isterken baygınlık geçiren ve polisler tarafından kurtarılan Yılmaz Erkaşka’nın hikayesinden dram çıktı. Evden çıkarılmak istenmesi nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu anlatan Erkaşka, engelli çocuğu aklına gelince bayıldığını söyledi.

Gaziantep’te ev sahibine öfkelenerek intihar etmek amacıyla tramvay yoluna çıkan ve geçirdiği baygınlık sonucu ölümden kurtarılan Yılmaz Erkaşka’nın hikayesi yürekleri burktu. 2008 yılında sigortasız çalıştığı iş yerinde geçirdiği kazayla sol kolunda güç kaybı yaşayan Erkaşka’nın, 2010 yılında 17 yaşındaki oğlu motosiklet kazasında yatalak kaldı. İki yıl sırtında hastanelere taşıdığı oğlu 2012’de hayatını kaybetti. Erkaşka’nın 2015 yılında doğan oğlu Berat ise konuşma sorunu yaşıyor. Bunca acı ile cebelleşirken kendisini intihara sürükleyen son noktaysa ev sahibinin ‘evden çıkın’ demesi oldu.

“Babayım, ’param yok’ diyemem”

Yüzde 45 engelli raporu bulunan Yılmaz Erkaşka, devletin bağladığı 600 lira maaşı ve Şahinbey Belediyesinin gıda desteği ile hayatını sürdürmeye çalıştığını söyledi. 5 çocuk babası olan ve bir çocuğunu trafik kazasında kaybeden Erkaşka, acı dolu hikayesini gözyaşları içerisinde anlattı. Erkaşka, “2008’de iş kazası geçirdim sigortam olmadığı için bir hak iddia edemedim. 2010’da oğlum kaza yaptı iki sene yatalak kaldı sırtımda taşıdım ama vefat etti, kurtaramadım" dedi.