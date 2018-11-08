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Tramvay yolunda kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 08:46 | Son Güncelleme

Halk otobüsünün katener teline zarar vermesi nedeniyle T1 Kabataş- Bağcılar hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - Aksaray'da halk otobüsünün tramvay yoluna girmesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar hattındaki seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt- Kabataş arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir halk otobüsünün Aksaray viyadük bölgesinde tramvay hattına girdiği belirtilerek, "Halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kabataş-Bağcılar tramvay

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