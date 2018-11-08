Tramvay yolunda kaza

İSTANBUL (AA) - Aksaray'da halk otobüsünün tramvay yoluna girmesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar hattındaki seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt- Kabataş arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir halk otobüsünün Aksaray viyadük bölgesinde tramvay hattına girdiği belirtilerek, "Halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

