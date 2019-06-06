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TRAMVAY YOLUNDAN YAYALARIN TEHLİKELİ GEÇİŞİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

*Vatman yayalara yol vermek zorunda kaldı.

*Vatman yayalara yol vermek zorunda kaldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi faciaya davetiye çıkardı. Vatmanlar, tramvayları durdurup yayalara yol vermek zorunda kaldı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay vatmanları Tarihi Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafında tramvay yoluna giren kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bayram tatilini fırsat bilenlerin gezmek için en çok tercih ettiği Eminönü'nde adeta izdiham yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle alt geçidi kullanmak yerine yolun karşısına geçmek için tramvay yolunun demir bariyerlerini aşan yüzlerce kişi girdikleri raylarda büyük tehlike yarattı.

PUSETTEKİ BEBEKLERİ DE ORTAK ETTİLER
Bazı kişilerin çocuklarını hatta pusetteki bebeklerini bile bu tehlikeye ortak ettikleri görüldü. Yola giren kişileri son anda farkeden vatmanlar siren çalarak tramvayı durdurdu ve raylara giren kişilere yol verip çıkmalarını beklemek zorunda kaldı. Tramvay yoluna girenlerin faciaya davetiye çıkardığı anlar DHA kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:
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-DRONE GÖRÜNTÜSÜ
-Tramvay yoluna girenler
-AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
-Vatman'ın yola giren kişileri son anda farkedip siren çalarak durması
-Bebek ve çocuklarıyla tramvay raylarına girenler
-Tramvay yolunun demir bariyerini geçenler
-Vatmanların raylardaki kişileri görüp mecburen durması ve yayalara yol vermesi
-Raylarda selfie çekenler
-Bebek arabalarıyla rayları geçmeye çalışan aileler
-İki genç ile röportaj
-Raylardan geçen bir kadının 'neyi çekiyorsun' diye sorması
-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ
-Kalabalığın koşarak raylardan geçmesi, duran tramvayın raylardaki kişilerin geçmesini beklemesi
-Başka bir tramvayın yine raylardaki kişiler nedeniyle durması
-Genel ve detay görüntüler

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