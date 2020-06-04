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  4. Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti

Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 20:21 | Son Güncelleme

İzmit’te, tramvaya maskesiz binen E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını, saçından tutup boğazına sarılarak darbetti. Polise de mukavemet gösteren E.F., gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmit merkezinde meydana geldi. Tramvaya binen E.F.'nin maske takmadığını gören yolcular uyarıda bulundu.

Tramvay, Halkevi durağına geldiğinde durakta görevli güvenlik görevlilerine durum aktarıldı. Güvenlik görevlilerinden bir kadın, E.F.'nin yanına giderek, maske takmasının zorunlu olduğunu ve maskesi olmadan seyahat edemeyeceğini söyleyerek uyardı.

KADININ SAÇINDAN TUTUP BOĞAZINA SARILDI

E.F. bunun üzerine bir anda kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadının saçından tutup boğazına sarıldı. E.F., güvenlik görevlisini darbederken, yolcular durumu polise bildirdi. Hemen durağa gelen polis ekipleri, E.F.'yi gözaltına aldı.

TERS KELEPÇE TAKILDI

E.F. polis ekiplerine de mukavemet gösterirken, ters kelepçelenerek Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürüldü. Güvenlik görevlisi ve şahitlik yapmak isteyen yolcular ifade vermek üzere polis merkezine geldi. (DHA)

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