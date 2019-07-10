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Tramvayda arıza

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:23 | Son Güncelleme

Tramvayda arıza

İSTANBUL (AA) - T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle Yusufpaşa ile Topkapı durakları arasında seferler yapılamıyor.

Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle hareket edemeyen tramvaylar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışması devam ediyor.

Bu arada Metro İstanbul'un twitter hesabından da "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." açıklaması paylaşıldı.

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